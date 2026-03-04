Динамовцы пропустили семь шайб от «Спартака Мах»

Во вторник, 3 марта, команда «Динамо-Карелия» играла в Кондопоге с командой «Спартак Мах» в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Игра порадовала зрителей обилием голов.

Хоккеисты забили в ворота соперника 10 шайб. Сильнее оказались гости - 7:3. Заключительные домашние игры сезона динамовцы проведут 6 и 7 марта против «Крыльев Советов».

