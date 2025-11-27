27 ноября 2025, 10:31
Людей спасли из пятиэтажки в Петрозаводске
Пожар вспыхнул в жилом доме на Древлянке
Фото: freepik
Днем 26 ноября в Петрозаводске случился пожар в пятиэтажном доме на улице Древлянка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 14:56. На место выдвинулись четыре единицы техники и 14 специалистов. В результате происшествия огнем были повреждены стена и постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Были спасены два человека.
