Людей спасли из пятиэтажки в Петрозаводске

Днем 26 ноября в Петрозаводске случился пожар в пятиэтажном доме на улице Древлянка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 14:56. На место выдвинулись четыре единицы техники и 14 специалистов. В результате происшествия огнем были повреждены стена и постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Были спасены два человека.

Ранее сообщалось о том, что таунхаус полыхал в Петрозаводске.