Более 30 человек тушили таунхаус в Петрозаводске

Вечером 26 ноября в Петрозаводске произошел пожар на Университетской улице. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 19:42. Горел таунхаус. В результате инцидента были повреждены помещение на втором этаже, мансардный этаж и кровля на общей площади 200 квадратных метров.

На пожаре были спасены один взрослый и один ребенок. Для ликвидации возгорания привлекались 32 человека и 11 единиц техники.