Беременную и ребенка госпитализировали с пожара в Петрозаводске

Вечером 26 ноября в Петрозаводске загорелся таунхаус. В МЧС Карелии сообщили, что с возгоранием на Университетской улице, 13, борются 30 человек, задействовано 10 единиц техники. Площадь пожара около 200 квадратных метров.

С места пожара госпитализировали трех человек, включая ребенка. Одна пострадавшая – беременная женщина. Предположительно, у женщины могут быть переломы. Врачи республиканской больницы скорой и экстренной медпомощи ее осматривают. Еще одну пострадавшую также доставили в больницу. По сообщению главы Минздрава Карелии, у нее ожоги верхних отделов тела, включая дыхательные пути.

Ребенка осмотрели врачи Детской республиканской больницы, у него одни ссадины, без травм. Ребенка отпустили домой с отцом.