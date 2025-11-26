Юную наркоторговку поймали в Петрозаводске

В Петрозаводске завели уголовное дело на 17-летнюю девушку, которую поймали с наркотиками, когда она делала закладки. Следователи продолжают проверку, поделились в пресс-службе следкома Карелии.

Девушка узнала, где хранятся наркотики через Интернет и забрала их. Она расфасовывала запрещенное вещество на потребительские дозы, затем раскладывала в тайники на территории Петрозаводска. Полиции удалось поймать юную торговку.

Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, с использованием сети "Интернет". Оставшиеся наркотики у девушки изъяли.