Начальница устроила на работу мертвые души и украла деньги

В одном из автономных учреждений Карелии женщина, занимая пост начальника, заключила фиктивные договоры трудоустройства, а зарплату лжесотрудников забрала себе. Ее привлекли к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба Петрозаводского городского суда.

С 2021 по 2024 год женщина заключала фиктивные договоры трудоустройства и возмездного оказания услуг. Таким образом ей удалось украсть более 840 тысяч рублей.

Обман женщины раскрыли. Ее обвили по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Преступницу ждет суд.