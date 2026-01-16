Более 20 свадеб сыграли за колючей проволокой в Карелии

В исправительных учреждениях УФСИН по Карелии в 2025 году сыграли 25 свадеб. В ведомстве говорят, что заключение брака в тюрьме уже давно перестало быть редкостью. Осужденные вступают в союз с теми, кого нашли по переписке, либо же с теми, с кем встречались на свободе. В УФСИН считают, что вступление в брак идет осужденным на пользу.

«Создание новых ячеек общества в стенах исправительных учреждений не только способствует сохранению и укреплению семейных связей, формированию чувства ответственности, но и является неотъемлемой частью процесса исправления, важным элементом социальной адаптации и мотивации вести законопослушный образ жизни на свободе»,

- говорят в ведомстве.

Из 25 свадеб шесть сыграли в следственных изоляторах, семь – в исправительных центрах, двенадцать – в карельских колониях.