Россияне узнали о пользе и вреде чеснока при простуде

При простуде чеснок поддерживает иммунитет и помогает организму бороться с болезнью, однако в больших количествах он может вызвать проблемы с ЖКТ. Об этом рассказывают в "Lenta.ru".

Чеснок в большом количестве может вызвать боль, вздутие живота, повышенный метеоризм и изжогу. Если у человека чувствительный ЖКТ, то ему нужно быть осторожнее.

Важно при болезни и после нее есть не только чеснок, но и другие овощи и фрукты, чтобы пополнить запас витаминов. Также в рацион важно включить качественный белок и полезные жиры, чтобы организм мог восстанавливать и строить новые клетки.