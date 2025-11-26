26 ноября 2025, 17:41
Россияне узнали о пользе и вреде чеснока при простуде

Врачи отметили, что при простуде чеснок может быть как полезен, так и вреден
При простуде чеснок поддерживает иммунитет и помогает организму бороться с болезнью, однако в больших количествах он может вызвать проблемы с ЖКТ. Об этом рассказывают в "Lenta.ru".

Чеснок в большом количестве может вызвать боль, вздутие живота, повышенный метеоризм и изжогу. Если у человека чувствительный ЖКТ, то ему нужно быть осторожнее. 

Важно при болезни и после нее есть не только чеснок, но и другие овощи и фрукты, чтобы пополнить запас витаминов. Также в рацион важно включить качественный белок и полезные жиры, чтобы организм мог восстанавливать и строить новые клетки. 

