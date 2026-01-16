Пациентов больницы накормили и согрели, несмотря на серьезную аварию

Серьезная коммунальная авария произошла в Сегеже в ночь на 16 января. Несмотря на отключение электричества и отопления по городу, больница продолжила работу, а утром пациентов ждал завтрак. Глава Минздрава Карелии обратил внимание на то, как главные врачи реагируют на чрезвычайную ситуацию.

В Сегежской ЦРБ рассказали, что в наиболее жизненно важных отделениях работало резервное освещение. Системы функционировали без сбоев. Ночью всем пациентам выдали дополнительные одеяла. А утром выдали вовремя завтрак.

В медицинском учреждении работает более 50 электрообогревателей для поддержания оптимальной температуры.

В учреждении считают, что справились в кризисной ситуации, благодаря чем удалось минимизировать неудобства для пациентов и обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи.