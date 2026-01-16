Скончалась известный в Карелии ветврач Ольга Ильина

После тяжелой болезни в возрасте 61 года ушла из жизни известный в Карелии ветеринарный врач Ольга Ильина. Об этом сообщает республиканский центр ветеринарии.

Всю свою жизнь Ольга Ильина посвятила ветеринарной службе. В республиканскую ветеринарную лабораторию она пришла работать в 1986 году и отдала ей 32 года. Сначала она была ветеринарным врачом вирусологического отдела, позднее - заведующей серологическим отделом, а с 2011 по 2018 годы - заместителем директора лаборатории.

Церемония прощания с врачом состоится 19 января с 12 до 13 часов в траурном зале на улице Вольной. Коллеги Ольги Ильиной выразили соболезнования ее родным и близким.

Ранее сообщалось о том, что в супермаркете в Петрозаводске в наггетсах нашли кишечную палочку.