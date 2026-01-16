16 января 2026, 11:45
В петрозаводском супермаркете в наггетсах нашли кишечную палочку
Роспотребнадзор по Карелии выдал предостережение компании
фото freepik
Бактерии обнаружили в одной из партий популярного куриного снека. Компании выдвли предостережение.
Сальмонеллу и кишечную палочку обнаружили в наггетсах из «Вкусвилла» в Петрозаводске, сообщает телеграм-канал «Shot Проверка».
Бактерии выявили в ноябрьской партии мясного полуфабриката «Наггетсы из мяса цыплят-бройлеров». Наличие «постороннего» в продукте подтвердили в лаборатории. Карельский Роспотребнадзор выписал супермаркету предостережение. Изготовителем продукции оказалась компания «Ярославский бройлер».
В компании источнику подтвердили микробиологические нарушения в наггетсах. Поставщик заявил, что причины не связаны с технологическим процессом и санитарными нормами на производстве.