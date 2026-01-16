В петрозаводском супермаркете в наггетсах нашли кишечную палочку

Бактерии обнаружили в одной из партий популярного куриного снека. Компании выдвли предостережение.

Сальмонеллу и кишечную палочку обнаружили в наггетсах из «Вкусвилла» в Петрозаводске, сообщает телеграм-канал «Shot Проверка».

Бактерии выявили в ноябрьской партии мясного полуфабриката «Наггетсы из мяса цыплят-бройлеров». Наличие «постороннего» в продукте подтвердили в лаборатории. Карельский Роспотребнадзор выписал супермаркету предостережение. Изготовителем продукции оказалась компания «Ярославский бройлер».

В компании источнику подтвердили микробиологические нарушения в наггетсах. Поставщик заявил, что причины не связаны с технологическим процессом и санитарными нормами на производстве.