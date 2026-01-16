Гражданин Финляндии попытался проникнуть в Россию

Гражданин Финляндии попытался незаконно пересечь границу с Россией, но был задержан финским пограничным патрулём, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пограничную службу Юго-Восточной Финляндии.

Инцидент произошёл ранним утром 15 января в районе города Иматра. Нарушителя задержали после сигнала тревоги, полученного от системы видеонаблюдения.

По факту происшествия финские пограничники связались с погрануправлением Выборгского района Ленинградской области.