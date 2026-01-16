16 января 2026, 11:57
Гражданин Финляндии попытался проникнуть в Россию
Пограничники задержали жителя Финляндии, намеревавшегося незаконно попасть в Ленинградску область
Фото: freepik
Гражданин Финляндии попытался незаконно пересечь границу с Россией, но был задержан финским пограничным патрулём, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пограничную службу Юго-Восточной Финляндии.
Инцидент произошёл ранним утром 15 января в районе города Иматра. Нарушителя задержали после сигнала тревоги, полученного от системы видеонаблюдения.
По факту происшествия финские пограничники связались с погрануправлением Выборгского района Ленинградской области.