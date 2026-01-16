Знакомьтесь с январскими участниками конкурса «Холода — не беда!»

За время новогодних каникул жители Карелии прислали огромное количество зимних фотографий на конкурс «Холода — не беда!», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Представляем первую часть конкурсных работ.

Знакомьтесь:

Светлана Воробьева: «Любим активный отдых!»

Эльвира Огурцова: «На фото дочь София. Любит гулять и кататься с горок, пока идут каникулы».

Анна Чеботарева: «На фото наша дочь, выдумщица. Придумывает разные идеи для интересных фото».

Юлия Скирневская: «Обожаем наши зимние прогулки всей семьёй. А с нами всегда гуляет самый главный член экипажа — наша любопытная кошка Фенечка. В этот раз решили полюбоваться центром города — как же сказочно красиво! Украшения, огни, снежок... И Феня в восторге от новых видов».

Татьяна Новожилова: «Морозы в поселке Сяпся».

Юлия Самец: «В зимнее время года очень любим кататься на ватрушке и снегокате, ну а если на улице липкий снег, тогда играть в снежки и лепить снеговиков. На фото моя дочурка Надежда».

Юлия и Алексей: «Чертов стул, 5 января 2026. Погода супер! Минус 20, а но нам не холодно, потому что мы рядом».

Анна Яковлева: «Фотография был сделана в декабре, в преддверии нового 2026 года, в поселке Матросы Пряжинского района. Фотограф мой сын Руслан Горбачев».

Наталья Логачева: «На снимке мой брат и сестра из Петрозаводска, я и дочь. У нас в Костомукше на улице -25, а мы катаемся на коньках на закрытом катке. Наша семья любит активный отдых».

Марина Алексеева: «Лыжная прогулка всей семьёй».

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте свои зимние снимки и выиграйте билеты в Музыкальный театр РК на двоих!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребенка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь снимками вашего зимнего времяпровождения: прогулок и игр на свежем воздухе; катания на лыжах, коньках и санках; семейных праздников (кроме распития алкогольных напитков); посещения концертов, выставок, спектаклей и новогодних ёлок.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, и расскажите, как вам больше всего нравится проводить время зимой.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Холода — не беда!». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Лучшие кадры выберем трижды — в декабре, январе и феврале. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победителю каждого месяца достанется приз — билеты в Музыкальный театр Республики Карелия на двоих.



Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 27 февраля 2026 года. Подробности по тел. 53-13-13.

