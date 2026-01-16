Опасность угрожает пассажирам на остановках в Петрозаводске

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила об опасности в Пятом поселке. Сообщение появилось в паблике учреждения.

По данным ЕДДС, на остановках общественного транспорта на улице Пограничной с крыш свисает слой снега, который может рухнуть на головы пассажиров. Информация была передана специалистам для принятия мер. Пешеходов попросили быть внимательными и осторожными.

