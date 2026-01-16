16 января 2026, 12:35
Опасность угрожает пассажирам на остановках в Петрозаводске
Снег рискует рухнуть на головы горожан на улице Пограничной
Фото: «Петрозаводск говорит»
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила об опасности в Пятом поселке. Сообщение появилось в паблике учреждения.
По данным ЕДДС, на остановках общественного транспорта на улице Пограничной с крыш свисает слой снега, который может рухнуть на головы пассажиров. Информация была передана специалистам для принятия мер. Пешеходов попросили быть внимательными и осторожными.
Ранее сообщалось о том, что известный ветврач скончалась в Петрозаводске.