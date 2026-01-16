16 января 2026, 12:52
Здоровый интерес

В больнице Карелии родным запретили присутствовать при родах

На время подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в сегежской больнице ввели ограничения
медсестра
фото freepik

Пациентов карельской больницы стараются защитить от вирусов и инфекций. Из-за роста случаев ОРВИ и гриппа ограничительные меры ввели в Сегежской ЦРБ.

В частности, в больнице запретили посещения. Исключение сделано только для тех, кто ухаживает за тяжело больными пациентами.

Также в медицинском учреждении приостановили «мероприятия по присутствию родственников при рождении ребенка». Передачки и продукты родные могут через медицинских сестер на посту.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, как учреждение пережило блэкаут.

Обсудить
Метки: 
ОРВИ
больница
пациенты
посещение