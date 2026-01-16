16 января 2026, 12:52
В больнице Карелии родным запретили присутствовать при родах
На время подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в сегежской больнице ввели ограничения
фото freepik
Пациентов карельской больницы стараются защитить от вирусов и инфекций. Из-за роста случаев ОРВИ и гриппа ограничительные меры ввели в Сегежской ЦРБ.
В частности, в больнице запретили посещения. Исключение сделано только для тех, кто ухаживает за тяжело больными пациентами.
Также в медицинском учреждении приостановили «мероприятия по присутствию родственников при рождении ребенка». Передачки и продукты родные могут через медицинских сестер на посту.
