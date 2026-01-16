Рыбак провалился на снегоходе под лед на Онего и не выжил

В Кондопожском районе на Онежском озере погиб человек. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

По данным источника, утром 15 января на пульт дежурного поступил сигнал о том, что 14 января рыбак на снегоходе выехал на Онего из поселка Кедрозеро и не вернулся. Его сын нашел предполагаемое место трагедии - майну, к которой вели следы снегохода.

Утром 16 января на поиски человека выехала водолазная группа Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС. Тело мужчины было обнаружено и поднято со дна. Погибшего передали сотрудникам полиции.

