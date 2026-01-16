Какой будет погода 17 января в Карелии, рассказали синоптики

В субботу, 17 января, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Днем в отдельных районах метель. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°С, днём -4,-9°С, на севере -1, -6°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале ночью -6, днем -3. В Кеми температура ночью составит -7, днем -4. В Кондопоге ночью столбики термометров покажут -8, днем -6. В Медвежьегорске ночью -7, днем -6. В Олонце на термометрах ночью и днем будет -8. В Пудоже ночью -9, днем -7. В Сегеже синоптики прогнозируют ночью и днем -6. В Сортавале температура опустится ночью до -5, днем -4. В Суоярви ночью будет -6, днем -5.