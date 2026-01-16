Бывшего учителя, оскорбившего учеников, оштрафовали

Суд оштрафовал бывшего учителя школы в Краснодаре, оскорбившего русских на уроке, сообщило РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

По информации источника, в январе в местных соцсетях и каналах мессенджеров распространилась аудиозапись, на которой, как утверждается, учитель алгебры средней школы №61 города Краснодара во время урока в 6-м классе произнес оскорбительное высказывание в адрес русских людей. После этого родители учеников написали коллективную жалобу.

Суд нашел в действиях бывшего учителя признаки административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

Уточняется, что мужчина более 30 лет проработал учителем, имеет множество поощрений, является участником боевых действий в Афганистане и Чечне и имеет боевые награды, в том числе медаль «За отвагу».