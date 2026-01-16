Депутаты парламента оценили эффективность мер господдержки бизнеса

16 января в парламенте состоялось заседание Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, на котором, среди прочих вопросов, обсуждали эффективность мер государственной поддержки бизнеса. О них подробно рассказал министр экономического развития республики Антон Фокин.

В период с 2021 по 2024 годы более полумиллиарда рублей пошло на меры поддержки бизнеса. Основные средства - на сохранение рабочих коллективов в период пандемиии. При этом разработана шкала оценки эффективности и введена персональная ответственность работником министерства за предоставление субсидий. Определены территории опережающего развития, это Костомукша, Кондопога, Надвоицы, там создано более 600 новых рабочих мест.

На сегодняшний день работают 77 резидентов Карельской Арктики. Инвестировано почти 20 млрд рублей. Создано более 1 тысячи новых рабочих мест.

Одна из мер поддержки - право заключения договора на земельный участок без проведения торгов. Здесь тоже ведется строгий контроль: по 12 предприятиям договоры аренды земли расторгнуты, ещё по 11 ведется работа, после расторжения договора земельный участок возвращается в том же состоянии, в котором и был. 18 инвестиционных объектов введено в эксплуатацию. Работают 3 промышленных технопарка - в Петрозаводске и Кондопоге,

- отметил министр Фокин.

Налоговые поступления, использование ранее неиспользованных земельных участков, снижение безработицы - это все реальные результаты от экономической политики правительства Карелии. В 2025 году республика поднялась с 56 места на 17 в рейтинге инвестиционной привлекательности. От 46 получателей так называемого инвестиционного кэшбека получили более 10 млрд рублей налогов.

Мы хотели бы знать предприятия, которые осуществили успешные инвестиционные проекты на территории республики. Эта информация не должна быть закрыта,

- заметила вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаенник.

Министр экономразвития среди успешных инвесторов назвал такие предриятия как «Бони-Инвест», «Ягоды Карелии», «Карельская форель» и «Крона».

Депутаты Заксобрания отметили, что оценка вложения государственных средств в бизнес - один из важнейших вопросов в условиях нынешней экономической и геополитической обстановки. Такие отчеты и обсуждения нужно проводить регулярно, хотя бы раз в квартал - каждая копейка должна тратиться эффективно. Министр Фокин согласился с тем, что нужно чаще встречаться.