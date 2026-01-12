Учителя уволили за оскорбления учащихся в российском городе

Учителя алгебры одной из краснодарских школ уволили после его речи перед шестиклассниками. Мужчина позволил себе нелицеприятные высказывания о русских, сообщила «Российская газета».

По информации источника, в настоящее время идет педагогическое расследование, а сотрудники полиции начали проверку в отношении мужчины.

Сообщается, что педагог высказал свое мнение во время урока. Школьники записали его на диктофон и дали послушать запись родителям, которые написали коллективную жалобу на учителя.