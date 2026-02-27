В Карелии стартует конкурс молодежного инициативного бюджетирования
1 марта в республике начинается конкурсный отбор проектов молодежного инициативного бюджетирования. Инициатива реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования» и регионального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».
Конкурс был запущен по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова и уже доказал свою востребованность. В прошлом году было подано 55 заявок. Победителями стали 11 школ республики. Среди реализованных инициатив – воссоздание музея боевой славы в Пудоже, создание «умной теплицы» в школе № 55 Петрозаводска, открытие творческой мастерской на вепсском языке в Шелтозере, открытие студий и школьных инициативных пространств.
В новом сезоне возможности для участия расширены: теперь представить свои проекты смогут не только школьники, но и студенты колледжей и техникумов. В состав проектной команды может входить до 10 человек в возрасте от 14 до 25 лет. Куратором проекта может стать сотрудник образовательной организации или родитель одного из участников.
Участники смогут подготовить проекты по одному из направлений:
- реализация значимых событий;
- эколого-просветительская деятельность;
- развитие ученических и студенческих сообществ;
- школьные и студенческие медиа;
- клубная деятельность;
- поддержка и взаимопомощь;
- формирование здорового образа жизни;
- развитие добровольчества (волонтерства);
- укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма;
- создание в образовательной организации среды, демонстрирующей возможности детских и молодежных проектов.
Конкурс пройдет в несколько этапов. До 27 марта продлится внутренний отбор в образовательных организациях. обсуждение инициатив, формирование команд, разработка проектов и проведение голосования. Затем лучшие идеи будут направлены на республиканский этап. Победителей определят по итогам общественного голосования и оценки конкурсной комиссии.
Размер финансирования одного проекта может составить до 500 тысяч рублей.
Конкурсный отбор завершится 24 апреля, после чего будут объявлены победители. Рекомендованные сроки реализации проектов: июнь-ноябрь 2026 года.