В Карелии стартует конкурс молодежного инициативного бюджетирования

1 марта в республике начинается конкурсный отбор проектов молодежного инициативного бюджетирования. Инициатива реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования» и регионального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Конкурс был запущен по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова и уже доказал свою востребованность. В прошлом году было подано 55 заявок. Победителями стали 11 школ республики. Среди реализованных инициатив – воссоздание музея боевой славы в Пудоже, создание «умной теплицы» в школе № 55 Петрозаводска, открытие творческой мастерской на вепсском языке в Шелтозере, открытие студий и школьных инициативных пространств.

В новом сезоне возможности для участия расширены: теперь представить свои проекты смогут не только школьники, но и студенты колледжей и техникумов. В состав проектной команды может входить до 10 человек в возрасте от 14 до 25 лет. Куратором проекта может стать сотрудник образовательной организации или родитель одного из участников.

Участники смогут подготовить проекты по одному из направлений:

реализация значимых событий;

эколого-просветительская деятельность;

развитие ученических и студенческих сообществ;

школьные и студенческие медиа;

клубная деятельность;

поддержка и взаимопомощь;

формирование здорового образа жизни;

развитие добровольчества (волонтерства);

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма;

создание в образовательной организации среды, демонстрирующей возможности детских и молодежных проектов.

Конкурс пройдет в несколько этапов. До 27 марта продлится внутренний отбор в образовательных организациях. обсуждение инициатив, формирование команд, разработка проектов и проведение голосования. Затем лучшие идеи будут направлены на республиканский этап. Победителей определят по итогам общественного голосования и оценки конкурсной комиссии.

Размер финансирования одного проекта может составить до 500 тысяч рублей.

Конкурсный отбор завершится 24 апреля, после чего будут объявлены победители. Рекомендованные сроки реализации проектов: июнь-ноябрь 2026 года.