Российского чиновника осудили за махинации с квартирами для сирот

Российского чиновника посадили в тюрьму за махинации с квартирами для сирот в Кемеровской области и ущерб на миллионы рублей бюджету.

Бывшего начальника управления городского развития Киселевского городского округа признали виновным в совершении 62 преступлений. Его судили по уголовным статьям о мошенничестве и получении взятки.

В преступную схему был втянут руководитель муниципального заказчика и риелтор. Преступления были совершены с марта 2019 по октябрь 2020 года. Чиновник вместе с сообщниками организовывал электронные аукционы на покупку по завышенным ценам в муниципальную собственность жилых помещений, в том числе для обеспечения ими граждан из числа детей-сирот. Также в нарушение требований законодательства в рамках одного контракта приобретали несколько квартир. Бюджету был причинен ущерб в размере более 37 млн рублей. Также чиновник украл три миллиона рублей при выполнении муниципального контракта по реконструкции сетей теплоснабжения. Риелтор же отплатил чиновнику за покровительство автомобилем стоимостью 300 тысяч.

Суд приговорил бывшего чиновника к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн 472 тысяч. Также ему запретили в течение пяти лет занимать определенные должности и обязали возместить причиненный бюджету ущерб. Автомобиль отобрали.

«Действиям соучастников осужденного также дана надлежащая правовая оценка», - добавили в кемеровской прокуратуре.