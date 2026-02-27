Сетевую компанию оштрафовали в Карелии

Житель Карелии обратился в республиканское УФАС с просьбой защитить его права: сетевая компания «Россети Северо-Запад» нарушила сроки техприсоединения земельного участка в Суоярвском районе к электросетям, сообщили в управлении.

Сотрудники службы также выяснили, что компания незаконно установила срок подключения к сети 1 год вместо 6 месяцев.

Ведомство признало нарушение, оштрафовало организацию и выдало представление об устранении правонарушения. Подключение произведено, а штраф уже поступил в бюджет страны.