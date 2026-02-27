27 февраля 2026, 15:43
С погибшим на СВО Владиславом Корольковым простятся в Поросозере
Участника специальной военной операции в последний путь проводят 3 марта
Фото: freepik
В ходе специальной военной операции погиб еще один житель Карелии – гвардии рядовой Владислав Корольков, сообщили в паблике «Мое Поросозеро».
Уточняется, что жизнь военнослужащего оборвалась 15 февраля 2024 года при захвате стратегического объекта в населенном пункте Терны в Донецкой Народной Республике.
Владислав Корольков ушел на СВО в 2022 году по мобилизации, был старшим стрелком мотострелкового полка. Ему было всего 24 года.
«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владислава. Он навсегда останется в наших сердцах как пример мужества и самоотверженности»,
- говорится в сообщении.
Прощание с военнослужащим состоится 3 марта в 12:00 в поселке Поросозеро.