С погибшим на СВО Владиславом Корольковым простятся в Поросозере

В ходе специальной военной операции погиб еще один житель Карелии – гвардии рядовой Владислав Корольков, сообщили в паблике «Мое Поросозеро».

Уточняется, что жизнь военнослужащего оборвалась 15 февраля 2024 года при захвате стратегического объекта в населенном пункте Терны в Донецкой Народной Республике.

Владислав Корольков ушел на СВО в 2022 году по мобилизации, был старшим стрелком мотострелкового полка. Ему было всего 24 года.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владислава. Он навсегда останется в наших сердцах как пример мужества и самоотверженности»,

- говорится в сообщении.

Прощание с военнослужащим состоится 3 марта в 12:00 в поселке Поросозеро.