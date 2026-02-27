Учительницу и ее мужа нашли мертвыми в российском городе

В Кемеровской области были найдены мертвыми муж и жена. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, трагедия произошла в одной из квартир в городе Прокопьевск в ночь на 26 февраля. Были обнаружены тела учительницы с ножевыми ранениями и ее мужа-бизнесмена, которого застрелили. Отмечается, что люди были убиты. Мотивом расправы могли стать долги мужчины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Выясняются обстоятельства преступления.

