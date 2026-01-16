В карельском городе появится еще одна светящаяся «зебра»

В Костомукше продолжаются работы по повышению безопасности на пешеходных переходах города. Этой зимой ещё одну «зебру» в городе оборудуют гобо-проектором. Он появится на переходе через улицу Интернациональную в районе дома № 5, сообщает «64 параллель».

Первый гобо-проектор появился в Костомукше в феврале прошлого года на пешеходном переходе через улицу Интернациональную, в районе дома № 9. В декабре ещё одну светящуюся «зебру» сделали на Парковой. На этих участках были ДТП с участием пешеходов, и дополнительное освещение должно повысить безопасность пересечения проезжей части.

Проекторы запитаны от уличного освещения и включаются по его графику.