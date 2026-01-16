Мужчина и женщина пострадали в ДТП у вокзала в Петрозаводске

Днем 13 января в Петрозаводске произошло ДТП на площади Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 38-летний водитель автомобиля Renault проявил невнимательность и врезался в автомобиль Volkswagen. В результате аварии травмы получили 30-летний пассажир первой машины и 55-летняя водитель второй. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что в ГАИ обратились к водителям Карелии из-за опасной перемены погоды.