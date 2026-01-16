«Дыхание севера»: В Петрозаводске прошел Рождественский бал (0+)

В Петрозаводске прошел рождественский бал (0+). Он стал 18-м по счету, но с новым названием «Дыхание севера».

С сентября участники бала начала подготовку. А после анонса танцевального события билеты разлетелись очень быстро. Даже большой зал не смог вместить всех желающих. На балу выступили как профессиональные танцоры, так и любители.

«Рождественский бал - самое романтичное, яркое и запоминающееся событие года. Это традиционное мероприятие Православной молодежи Карелии организовывается в Петрозаводске уже с 2009 года. Оно занимает особое место в сердце каждого гостя, потому что Рождественский бал дает возможность не только научиться танцевать, но и познакомиться, провести время вместе, погрузиться в сказочную атмосферу и насладиться красивым праздником», - рассказали организаторы.

На северном балу зрителям и участникам предложили не только насладиться атмосферой зимнего волшебства, но и открыть для себя новые горизонты.

«Пусть этот вечер станет для вас началом нового путешествия, полным открытий и чудес», - отметили активисты.