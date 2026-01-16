Соседи пришли на помощь в Пряжинском районе

Посёлок Кинелахта в Пряжинском районе и его жители продолжают создавать позитивные «снежные» новости на фоне шквала возмущений из населённых пунктов Карелии о качестве уборки территорий от снега.

После снегопада на новогодних праздниках в посёлке улицы были в идеальном состоянии. На славу потрудившись у себя, жители Кинелахты пришли на помощь соседям. Теперь и в Ламбинаволоке улицы и придомовые территории расчищены от снега.

Немногочисленные жители посёлка выразили благодарность трактористу Александру Иванову.

