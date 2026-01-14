14 января 2026, 06:45
Завидуй, Петрозаводск! Отдаленному поселку снежный коллапс не грозит
В карельском поселке Кинелахта улицы расчищены от снега идеально
Фото: сообщество «Кинелахта – меж двух озер»
Жители Кинелахты благодарят земляка за уборку поселковых дорог.
«Это постарался Александр Иванович Иванов. На колесном тракторе пройдены все дороги поселка. Возле контейнерной площадки на Лесной вообще — аэродром!»,
— делятся кадрами опрятных улиц жители Кинелахты.
В администрации Ведлозерского сельского поселения пояснили, что технику предоставил предприниматель Андрей Старовойтов, с которым местная власть заключила договор на зимнее содержание дорог.
«Спасибо за хорошую работу! Петрозаводск, завидуй!»,
— шутливо предлагают кинелахтинцы жителям столицы Карелии.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о жалобах жителей Петрозаводска на снег у Перинатального центра.