Завидуй, Петрозаводск! Отдаленному поселку снежный коллапс не грозит

Жители Кинелахты благодарят земляка за уборку поселковых дорог.

«Это постарался Александр Иванович Иванов. На колесном тракторе пройдены все дороги поселка. Возле контейнерной площадки на Лесной вообще — аэродром!»,

— делятся кадрами опрятных улиц жители Кинелахты.

В администрации Ведлозерского сельского поселения пояснили, что технику предоставил предприниматель Андрей Старовойтов, с которым местная власть заключила договор на зимнее содержание дорог.

«Спасибо за хорошую работу! Петрозаводск, завидуй!»,

— шутливо предлагают кинелахтинцы жителям столицы Карелии.

