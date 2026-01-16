Парламентарии Карелии добиваются легализации туробъектов в республике

С 1 января прошлого года туристический налог введён на территории всей республики. В 2025 году 65,7 млн рублей поступило в бюджет от введения турналога (прогнозировалилось 53 млн). В ТОП-3, как и ожидалось, Петрозаводск – 22,6 млн рублей, Сортавала – 17,1 млн рублей и Кондопожский район - 8,9 млн рублей. У остальных муниципалитетов цифры скромнее. Об этом на заседании профильного Комитета рассказал министр экономразвития Карелии Антон Фокин.

Руководитель ведомства уточнил, что контроль в этой сфере ведет министерство экономического развития. Впрочем, депутаты Заксобрания тоже принимают в этой работе активное участие.

В 2025 году мы большую работу провели совместно с коллегами из министерств и ведомств, особенно в Пряжинском, Кондопожском и Беломорском районах: выезжали на места, смотрели, какие мероприятия проводятся по легализации туристических объектов, какие меры государственной поддержки им оказываются. Туристический налог - это возможность пополнить местные бюджеты,

- отметила вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

Количество туробъектов в Карелии продолжает расти, но, к сожалению, не все они легализованы.

Нам важно, чтобы туризм работал в правовом поле,

- подчеркнула Ольга Шмаеник.

Согласно федеральному закону, включению в государственный реестр и классификации подлежат гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги. Без легализации они не могут принимать новых клиентов и размещать рекламу. Штраф за незаконный турбизнес составляет от 50 до 70 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 400 тысяч рублей для юрлиц.

Работа по легализации туристических объектов в Карелии идет достаточно динамично: в начале 2025 года официальных мест размещения туристов было 207, на начало 2026 года их зарегистрировано уже 306, рассказал министр Фокин.

Введение туристического налога - крайне важный вопрос для Карелии. Средства от его уплаты идут в муниципальные бюджеты. Поэтому вывод предприятий, которые занимаются размещением туристов, из тени позволит нам более правильно управлять самим турпотоком и, самое главное, – развивать инфраструктуру,

- подытожил председатель Комитета Леонид Лиминчук.

Депутаты Заксобрания Карелии продолжат совместную работу с минэкономразвития в сфере туризма республики.

Фото: ЗС РК.