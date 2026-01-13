Грипп А и В бьет по здоровью жителей Карелии

Специалисты Роспотребнадзора оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ в Карелии за неделю с 5 по 11 января.

В регионе зафиксировали за это время 25 случаев COVID-19 и 3875 случаев ОРВИ и гриппа. Эпидемии нет, так как уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 35,67%.

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов специалисты выделилил риновирусы, COVID-19, а также вирусы гриппа А(Н3N2), гриппа В.