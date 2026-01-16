Покупка айфона закончилась неприятностями для девушки из Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратилась 23-летняя студентка. Она рассказала, что потеряла деньги из-за действий мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила девушка, она захотела купить айфон. В сети горожанка нашла объявление и списалась с продавцом. Обговорив условия покупки, студентка перевела 36 тысяч рублей в качестве предоплаты, но товар так и не получила.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства обмана.

