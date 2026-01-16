16 января 2026, 13:03
Покупка айфона закончилась неприятностями для девушки из Петрозаводска
Студентка из карельской столицы стала жертвой мошенника
Фото: МВД по РК
В полицию Петрозаводска обратилась 23-летняя студентка. Она рассказала, что потеряла деньги из-за действий мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснила девушка, она захотела купить айфон. В сети горожанка нашла объявление и списалась с продавцом. Обговорив условия покупки, студентка перевела 36 тысяч рублей в качестве предоплаты, но товар так и не получила.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства обмана.
