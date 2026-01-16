В Карелии ремонтируют дорогу к памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Пудожском районе Карелии ремонт моста через реку Сустрежа на дороге, ведущей к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, выполнен почти на 50%, сообщили в региональном минтрансе.

Путепровод является объектом первого этапа ремонта региональной автодороги «Каршево — Бесов Нос». Ранее на этом месте был полностью разрушенный деревянный мост.

Работы начались в декабре 2025 года. К настоящему времени выполнены работы по устройству береговых и русловых опор, монтаж пролетных строений.

Дорога, на которой располагается данный мост, связывает деревню Каршево с урочищем Бесов Нос — местом, известным древними петроглифами, входящими в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.