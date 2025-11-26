На фестивале «Зимние фонтаны» появятся новшества

На «Зимних фонтанах» в сезоне 2025/2026 увеличатся количество фестивальных дней и продлится время отметки. О новшествах рассказали организаторы традиционного мероприятия.

Поставить отметку в карточке участника можно будет 60 раз. Получить заметную «печать» можно, как и прежде, совершая прогулки на трассе «Фонтаны» с прохождением контрольного пункта «Развилка» в дни его работы.

Увеличилось и время проставления отметки. Теперь это можно сделать с 9:00 до 20:00 в каждый фестивальный день.

«Все эти нововведения мы сделали для вашего удобства и комфорта. Теперь после работы в будни вы можете не просто покататься на лыжах при освещенной трассе, но и поставить отметку»,

— отметили организаторы.

В этом году фестиваль стартует 7 декабря и будет включать в себя множество мероприятий: празднование Нового года и встреча с Дедом Морозом, «День снега», лыжная гонка «Фонтаны» и Карельский лыжный марафон, и веселая Масленица.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о Карельском лыжном марафоне.