В Карелии завершили благоустройство всех запланированных объектов

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Карелии, как по всей стране, с 2017 года. И хорошая новость в том, что она будет продолжена. И это означает, что благоустроенных парков, детских и спортивных площадок, дворовых территорий станет еще больше. За время работы этой программы, которая всегда была и остаётся частью большого Национального проекта, благоустроили более 1,5 тысяч дворов в Карелии.

В программе КГС могут участвовать любые районы и города на основании предоставления проекта и результатов голосования за него. Директор «Центра компетенций по вопросам городской среды и энергосбережения» Карелии Михаил Трифонов рассказал в проекте «От первого лица», что лидерами по количеству реализованных проектов являются: Петрозаводск, Сортавала, Сегежа, Питкяранта, Медвежьегорск. С 2019 года семь карельских городов реализовали у себя восемь масштабных проектов по благоустройству и стали победителями во Всероссийском конкурсе лучших проектов КГС.

Запланированные проекты по благоустройству на 2025 год уже все завершены в Карелии. Подрядчики успели закончить все работы до наступления снежной погоды и морозов.

За 8 лет существования данной программы Карелия получила из федерального бюджета 1,9 млрд рублей. Вместе с софинансированием из регионального бюджета на благоустройство карельских территорий было потрачено 2,2 млрд рублей.

Депутат Петросовета Сергей Ильин призывает горожан быть еще активнее, объединяться и выигрывать на голосовании при выборе объектов будущего благоустройства. О планах на 2026 год и о том, какие объекты и где будут благоустроены - в нашем выпуске.