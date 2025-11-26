Когда цена ошибки — жизнь

Текст: Алина Гапеева

Фото: личный архив семьи Жданович, сообщество «Администрация Эссойльского сельского поселения»

У нас любят вспоминать, говорить и писать о героях и их подвигах, но такие, как Валерий Евгеньевич Жданович из Эссойлы, остаются в тени.

«Расскажите детям, внукам, что он настоящий герой и достойный человек, мужик с большой буквы. Огромное спасибо Валере за то, что имею возможность жить и растить сына дальше. Я просто не имел права умирать, а в какой-то момент я думал, что это был конец… Мины разрывались одна за другой так близко с нами. Но Валера меня не бросил, тащил, пока не вытащил в кукурузное поле, а там уже отлежались и ждали группу эвакуации. Я вообще не мог передвигаться, даже ползком...»

— написал Максим Малинин супруге сослуживца Елене Жданович.

...Эссойльчанин Валерий Жданович жил земными заботами: растил детей, ходил в лес, где отыскал родник с чистейшей водой и обустроил его, нашел свое призвание в строительстве и возвел часовню. Его жизнь трагически оборвалась в зоне спецоперации. И тогда стала жить память о нем.

Контракт на свободу

Семейная пара Жданович из Эссойлы даже в страшном сне не могла представить, какие сюрпризы им приготовила судьба накануне «рубиновой» свадьбы. Они вырастили двух дочерей и сына, обзавелись внуками, строили планы на будущее. Только вот жизнь непредсказуема. Все изменилось в одно мгновение: хрупкое счастье превратилось в обломки, словно по нему прошелся торнадо.



В один из злополучных дней глава семьи оказался не в том месте и не в то время. Вступился за детей и за себя и... оказался в следственном изоляторе. Обвинение ему выдвигали по серьезной статье.

Елена Суловна твердо уверена в невиновности своего мужа. Отправляясь в очередной раз к нему на встречу, взяла пластиковую кружку, чай, сладости. Она умела быть рядом, найти нужные слова, когда это было необходимо. На этот раз она призналась, что ее к мужу отправил адвокат. «Тебе ничего не будет: это — превышение самообороны», — пыталась убедить она мужа.

Случившееся очень подействовало на ее Лерика, как она называла мужа. Супруги сидели в зале для свиданий и смотрели друг на друга через бронированную стеклянную перегородку. За последние дни фигура шестидесятичетырехлетнего Валерия Евгеньевича как-то осунулась, лицо стало тусклым, а голубые глаза приобрели цвет прелых листьев. Лена очень боялась, что ее муж подпишет контракт и отправится на СВО...

После короткого разговора, который проходил на глазах у охранника, Валерий Евгеньевич попросил привезти летнюю и зимнюю одежду, сапоги, шапку, рюкзак, ложку и средства гигиены. Супруге он так и не решился сказать, что заключил контракт, не дождавшись окончательного решения суда. Промолчал, потому что жалел ее. Теперь ему было уже неважно, выпустят его из-под стражи или нет. Свое слово он менять не привык. Такой у него характер

По следам своей жизни

Каждый километр безжалостно разрывал его связь с тем, что было дорого сердцу: домом, детскими воспоминаниями, с работой… Семья для Валерия Евгеньевича – это его душа и крепость, которую он строил по своему «проекту». Он старался воспитать в двух дочерях и сыне то, чем обладал сам в полной мере, — трудолюбие, исполнительность, самостоятельность.. И, конечно, передать им свою любовь.

Дружная семья любила проводить время вместе, отправляясь в лес или на рыбалку. А еще у Жданович была традиция: каждый год они вместе ходили в лесничество за новогодней елкой. Взрослые дети вспоминают, что самым строгим наказанием расшалившейся ребятне были строгие слова папы: «Успокоились и разошлись по своим комнатам!».

Он умел находить радость в повседневных заботах: сажать картошку, смотреть, как распускаются весной посаженные им яблони… Он не боялся заработать «каменные» мозоли, брался за любое дело и делал его с таким увлечением, что забывал обо всем на свете. Его талант проявился в плотницком деле. В 2013 году вместе с другом Сашей Свечковым взялись за возведение сруба часовни Преображения Господня, что в Алекке. Впрочем, строили часовенку в старинной деревне всем миром. Прежняя постройка настолько пришла в упадок, что восстанавливать ее было уже невозможно. Тогда за работой у него пела душа, а строительный инструмент в руках будто бы оживал. Теперь на месте обветшавшей, почти разрушенной часовенки стоит новенький и нарядный Храм Божий: смотришь и любуешься.

Фото: Илья Тимин

А как вырезал он по дереву! Жена сразу же нашла всем этим творениям применение. Теперь весь дом украшен его резными ложками, оригинальными вешалками и даже разделочными досками, а зеркало красуется в резной оправе.

Но настоящую радость Валерий Евгеньевич испытывал, когда оказывался в лесу. За шестьдесят с небольшим лет в жизни его были радости и горести, победы и ошибки, но все забывалось в лесу, он помогал ему дышать полной грудью. Здесь ему были знакомы каждое дерево, камень и шорох. Он запасался грибами и ягодами для семьи, и, бродя по лесу, думал, размышлял, все замечал и строил планы...

Однажды, во время такой прогулки, Валерий наткнулся на ручеек, пробивающийся со склона горы. Кристальная вода, зачерпнутая в ладонь, показалась ему необычайно вкусной. С каждым глотком он чувствовал, как тело и душа наполняются легкостью. И тогда он принялся расчищать мох, освобождая бьющий из-под земли ключ. Вода в роднике весело заиграла, а блики заплясали в его глазах.

С того дня родник стал для Валерия особенным местом. Он приходил сюда снова и снова, убирал камни, протаптывал тропинку, делая свою находку доступной для других.

В один из мартовских дней он показал лесной ручеек между Эссойлой и Алеккой своей Леночке. Вокруг вовсю заявляла о себе весна: птицы заливались трелями, а небо над головой было бездонно-синим. Путь по топкому болоту оказался нелегким. Добравшись до источника, они сделали фотографию на память. И как и много раз до этого, он спросил: «Ты меня любишь?» - «Да», — тихо, но уверенно прозвучал голос любимой. Теперь она знает, что для них эта жизнь больше не повторится.

Позывной «Вепс»

В мотострелковой части он получил позывной «Вепс»: в нем текла вепсская кровь. Рядовой Жданович был довольно высоким мужчиной, ростом 182 см, с внушительными, широкими плечами. Круглое лицо с ярко очерченными скулами, прямой нос и тонкие губы – в его облике чувствовался сильный характер

Вепс давно не связывался с женой — телефон иметь подследственным не полагалось, да и номер супруги он так и не смог запомнить. Он нутром чувствовал, что Лена его ищет, что она волнуется. Переживал за семью, даже снова взялся за сигареты. Спустя несколько дней, наконец, удалось передать родным весточку через сестру сослуживца. «Валерий Жданович сейчас находится на СВО, подписал контракт на год и очень просит помощи связаться с семьей», — написала женщина и вложила в конверт свой номер телефона.

Так, через цепочку людей, обычную почту и небольшой клочок бумаги, связь между супругами была восстановлена. При первой возможности Вепс сообщил родным по телефону, что скоро их, новобранцев, переведут из учебного центра в зону боевого соприкосновения.

«Вещи пока оставили в доме. Не переживай, будем стараться выжить. Жди приветы, целую, обнимаю, держись»,

— громко и бодро добавил он.

Это был первый и последний разговор супругов.

Семья Жданович снова погрузилась в тягучее мучительное ожидание, полное неизвестности. Когда терпение иссякло, Елена набрала номер того самого бойца, с телефона которого когда-то звонил Валера.

«Я не знаю, как вам сказать..», — начал он.

«Погиб?», — спросила она упавшим голосом, и земля ушла из-под ее ног.

Во Льгове в Курской области мотострелковая рота попала под артиллерийский обстрел. Вепс получил смертельное ранение. Его боевой, но героический путь продлился несколько дней.

В тот день, 28 сентября 2024 года, Елена Жданович вместе с дочками дали волю слезам. Только сын, помня наставления отца о том, что надо быть мужчиной при любых обстоятельствах, старался держать себя в руках.

День похорон, десятое октября, встретил эссойльчан прохладой. Земляки прощались с Валерием у сельского дома культуры. Тихий говор родных и знакомых смешивался с монотонным чтением молитвы. Застывшие фигуры почетного караула, казалось, будто вмерзли в печаль. С берез облетели последние листья, тонкий ледок уже хрустел на лужах, а небо было пронзительно-голубым. Почти таким же, как глаза Валерия Евгеньевича в минуты счастья.

Живая память

Валерий Евгеньевич Жданович оставил после себя нечто большее, чем просто воспоминания. Он продолжает жить в своих детях и внуках, пышно цветущей под окном вдовы сливе, в мерцающем пламени свечи, горящей в часовне Преображения Господня и в чистом роднике в лесу.

Местные жители говорят, что вода из родника обладает особыми свойствами: она долго хранится, не дает осадка и не портится, словно живая. Семья Валерия Ждановича, односельчане и местные активисты планируют сделать подход к роднику более удобным, установить там беседку. Эту добрую идею поддержал и спасенный Вепсом сослуживец:

«Не могу передать словами, насколько мне жаль, что он погиб…Обязательно приеду на могилу к нему, как только на ноги встану»,

— написал вдове Максим Малинин.

На трубе, по которой бежит вода, теперь красуется самодельный паровозик с вращающимися колесиками. Жители Эссойлы знают: это не просто вода, это живая память о человеке, который оставил после себя доброе наследие.