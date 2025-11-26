Водителей в карельской столице проверят на трезвость

В четверг, 27 ноября, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. Стражи порядка организуют проверки водителей на трезвость.

По данным ГАИ, с начала года в столице Карелии произошло 48 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в 11 из которых пострадали люди.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о ДТП на трассе «Кола» в Карелии, одним из автомобилей управлял пьяный водитель.