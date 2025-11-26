26 ноября 2025, 17:29
Водителей в карельской столице проверят на трезвость
Полиция выйдет на улицы карельской столицы
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
В четверг, 27 ноября, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города. Стражи порядка организуют проверки водителей на трезвость.
По данным ГАИ, с начала года в столице Карелии произошло 48 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в 11 из которых пострадали люди.
