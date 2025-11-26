Врачи отказали в госпитализации беременной – женщина потеряла малыша

Жительница Карелии, находящаяся на 38 неделе беременности, потеряла ребенка. В случившемся ее родные винят медиков, которые отказались госпитализировать женщину, несмотря на медицинские показания.

На трагедию обратили внимание следователи. Руководитель СК России Александр Бастрыкин ждет доклад от коллег по произошедшему. О трагедии в семье жительницы Янишполя на днях рассказывало издание Gubdaily. Женщина ждала третьего ребенка. На 12-й неделе медики выявили осложнение, при котором повышается артериальное давление. Женщина наблюдалась у врачей в Кондопоге. В конце сентября специалист отправил ее в перинатальный центр из-за высокого давления и отеков, но там беременную отправили домой. По информации журналистов, ночью малыш перестал шевелиться, утром женщина приехала к врачу, но малыш был мертв. По данным СМИ, ребенок был здоров, он погиб из-за недостатка кислорода, связанного с гипертоническими осложнениями у матери.

Следователи проводят проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. В Москве ждут доклад.

В перинатальном центре женщине, потерявшей ребенка, принесли соболезнования. В учреждении провели проверку и сообщили об «отдельных нарушениях».

«По результатам проверки были установлены отдельные нарушения в работе дежурной медицинской бригады. В отношении виновных должностных лиц применены дисциплинарные взыскания в полном соответствии с трудовым законодательством РФ»,

- сообщили в учреждении без конкретики, о каким именно взысканиях идет речь.

«Мы подтверждаем, что вопрос о причинах антенатальной гибели плода является сложным и многофакторным. В данном случае, как это часто бывает в медицинской практике, невозможно выделить единственную и однозначную причину», - сообщили в перинатальном центре и привели ряд причин, которые могут привести к гибели еще неродившегося малыша.