В Карелии открыт сбор новогодних подарков для жителей другого региона

В Карелии открыт сбор новогодних подарков для одиноких пожилых людей Васильевского района Запорожской области. Об этом сообщили в республиканском Министерстве социальной защиты.

Порадовать жителей южного региона можно чаем, кофе, конфетами, печеньем и другими сладостями.

Подарки принимаются до 3 декабря в холле здания министерства. Они будут доставлены до адресатов в составе сборного груза из Карелии накануне Нового года.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал об акции «Плечом к плечу: помощь штурмовикам» по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО, которые выполняют воинский долг в Харьковской области.