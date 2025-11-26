В районе Петрозаводска открыли детскую площадку

Сегодня, 26 ноября, в Добрынинском сквере в районе Кукковка открыли новую детскую площадку. Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.

Новый игровой комплекс расположился между детской поликлиникой №2 и строящейся взрослой поликлиникой.

На площадке для детей младшего возраста установлено 12 конструкций: качели, горки, песочницы и различные развивающие игровые элементы. Здесь также оборудованы скамейки и урны, установлено наружное освещение.

