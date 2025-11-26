В зимний сезон в Карелии ожидают наплыв туристов

Большой наплыв туристов ожидают в Карелии в зимний сезон. В сравнении с предыдущим годом турпоток может возрасти на 30%.

По данным карельских чиновников, в республике действует 992 объекта размещения на 21,6 тысячи мест. Глава государства поставил перед регионами задачу к 2030 году обеспечить 5% валового продукта доходами от туристической отрасли, в Карелии доходы от туризма составляют пока 3,7%.

Среди ключевых событий зимнего сезона называют игры Дедов Морозов в Олонце, ярмарку-фестиваль «Я-я Кемска волость». Среди мест для посещений - вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко, поместье Деда Халла в Пряжинском районе, горный парк «Рускеала».

По ожиданиям чиновников, регион за зимний период посетит 400 тысяч гостей.

Напомним, в Петрозаводске в новогоднюю ночь не будут устраивать салют. Город пока украшают, елки появятся в новых местах.