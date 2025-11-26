Ключи от новой квартиры получила жительница Пряжинского района

Анастасия С. получила ключи от новой квартиры в Пряжинском районе.

Настя — одна из тех, кому особенно нужна поддержка, так как она относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Получив эту квартиру, Анастасия не только обрела крышу над головой, но и получила стабильную основу для построения своей дальнейшей жизни. Это большой шаг к самостоятельности и уверенности в себе.

Напомним, Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в Законодательное собрание республики проект закона «О бюджете Республики Карелия на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». В проекте бюджета предусмотрены средства для обеспечения жильем детей-сирот в объеме 287,8 млн рублей, из них: 186,7 млн рублей – это средства субвенции, предоставляемой местным бюджетам на приобретение жилых помещений и 101,1 млн рублей – средства на предоставление единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот, достигшим возраста 22 лет и старше.

В Карелии детям-сиротам предоставляется возможность получить квартиру не только по договору специализированного найма, но и приобрести жилье в собственность с помощью единовременной денежной выплаты за счет средств республиканского бюджета и с помощью сертификата,

– отметили в Минсоцзащиты Карелии.

С начала года жилыми помещениями обеспечены 104 человека:

- 62 человека – по договорам найма специализированных жилых помещений, 1 человек – по договору социального найма за счет муниципального жилищного фонда, еще 41 человек получил выплаты на приобретение жилого помещения в собственность.