На сырах, кофе и рыбе сэкономить не получится

Текст, фото: Антонина Кябелева

Статистические данные, которые хоть и собираются с некоторой задержкой по сравнению с реальными темпами жизни, тем не менее позволяют проследить главные тенденции в экономической и социальной сферах. Недавно Карелиястат опубликовал несколько сборников, отражающих процессы, прямо или косвенно влияющие на качество жизни в нашей республике.

В январе-сентябре 2025 года в промышленном производстве Карелии продолжается спад: за 9 месяцев было отгружено товаров собственного производства на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На общем фоне выгодно отличаются Лахденпохский (увеличение в 1,7 раза), Медвежьегорский (в 1,6 раза), Олонецкий (на 10,1%), Муезерский (на 9,8%), Питкярантский (на 6,1%) районы. Правда, в общем объеме продукции промышленного производства их доля невелика.

А вот флагманы карельской экономики — Костомукша (снижение на 15,4%) и Петрозаводск (снижение на 2,4%), на долю которых приходится больше половины продукции промышленного производства, «не догоняют» прошлогодние показатели.

Как известно, комбинат в Костомукше, ОАО «Карельский окатыш», в последнее время переживает непростые времена, что не могло не отразиться на статистических показателях.

Добыча полезных ископаемых за 9 месяцев 2025 года снизилась в республике на 16,5%, обрабатывающие производства ухудшили прошлогодние показатели на 8,7%, производство электроэнергии сократилось на 13,7%, выпуск хлебобулочных изделий уменьшился на 9,1%, обработанного молока произведено меньше на 1%. В плюсе оказались такие сферы как водоснабжение (рост на 8,5%), необработанные лесоматериалы (на 7,2%), обработанные лесоматериалы (на 1,7%), мясное производство (на 21,5%), производство сырого молока (на 3,7%). По информации на 1 октября 2025 года, поголовье скота в Карелии увеличилось на 7,4 %, в том числе коров стало больше на 5,8%, чем годом ранее.

В строительной сфере — явное оживление: за 9 месяцев 2025 года объем строительных работ увеличился на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В Петрозаводске строительная сфера продемонстрировала рост на 31,5%. Учитывая, что в общем объеме строительных работ карельская столица занимает больше 65%, именно Петрозаводск влияет на республиканские показатели в этой сфере.

Строительство жилых домов в январе-сентябре 2025 года увеличилось на 25,6%, а в Петрозаводске выросло в 1,5 раза.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев этого года увеличился в республике в сопоставимых ценах всего на 0,5%, а в Петрозаводске, доля которого в общем объеме торговли составляет 57,5%, то есть больше половины, и вовсе сократился на 1,2%. Это свидетельствует о постепенном снижении покупательной способности жителей республики, что не удивительно, учитывая инфляционные процессы.

Так, в сентябре 2025 года цены на товары и услуги увеличились по сравнению с сентябрем 2024 года на 8,8%. Заметнее всего подорожали алкогольные напитки (на 12,6%), продовольственные товары за минусом алкоголя (на 11%) и услуги (на 10,8%). Непродовольственные товары поднялись в цене всего на 4,4%.

В январе-сентябре 2025 года в Петрозаводске в структуре оборота розничной торговли удельный вес продуктов питания, включая алкогольные напитки и табачные изделия, составил 56,1%. Для сравнения: за этот же период годом ранее данный показатель равнялся 51,2%. Другими словами, на еду жители Карелии вынуждены тратить все больше, экономя семейный бюджет на покупке непродовольственных товаров.

Если сравнивать сентябрьские цены 2025 года и цены в сентябре 2024 года, то среди продовольственных товаров заметнее других подорожали сыры (на 26,2%), чай и кофе (на 25,2%), рыбопродукты (на 19%), масло (на 14,8%), фрукты и цитрусовые (на 10,8%). Среди продуктов, на которые снизились цены, яйца (снижение на 22,1%) и картофель (на 10,4%).

В лидерах существенно выросших в цене непродовольственных товаров — парфюмерия и косметика (на 13%), чистящие средства (на 11%), медицинские товары (на 9,2%). А вот персональные компьютеры и обувь подешевели за год соответственно на 11,4% и 9%.

В отличие от розничной торговли, цены на услуги не сдают своих позиций и только растут. Посреднические услуги стали дороже на 29,2%, услуги дошкольного воспитания - на 29%, ветеринарные услуги и услуги правового характера — на 25,9%, медицинские услуги — на 18,5%, услуги электроснабжения — на 18,3%, услуги пассажирского транспорта — на 17,7%, коммунальные услуги — на 12,1%.

Такая сфера, как торговля, имеет в структуре экономики Карелии немаловажное значение. Доля организаций торговли в 2023-2024 годах составила 18%.

«Торговля выступает одним из лидеров по числу работников (третье место в ранжированном списке в разрезе видов экономической деятельности)»,

- сказано в докладе Карелиястат.

В совокупном обороте организаций удельный вес торговли в 2023-2024 годах составлял 27,8% и 28,2% соответственно. Правда, уровень зарплат в этой сфере значительно уступает среднереспубликанским. Если в 2024 году средняя зарплата по Карелии составила 74,2 тысячи рублей в месяц, то в торговых организациях — только 47,3 тысячи рублей.

«Динамика финансовых показателей организаций торговли не имеет уверенного положительного тренда: при возросшей сумме выручки отмечается снижение финансовых итогов деятельности»,

- сделали вывод специалисты Карелиястат.

Убыток торговых организаций в 2024 году увеличился на 30,3%. По сравнению с 2023 годом прибыль от продаж в прошлом году снизилась на 9,2%.

По-прежнему Карелия испытывает недостаток в рабочей силе. На 10 вакансий в республике претендуют 4 человека. Самая напряженная ситуация для тех, кто ищет работу, сложилась в Медвежьегорском районе, где на 10 вакансий приходится 11 безработных, а в Муезерском и Пудожском районе — по 8 человек. В Костомукше, Питкярантском и Сортавальском районах на 10 вакансий приходится всего 1 желающий трудоустроиться. В Петрозаводске - «золотая середина»: на 10 вакансий претендует 5 человек.

Из позитивных тенденций в сфере экономики можно отметить явное оздоровление строительной отрасли и пока только наметившийся подъем в сфере производства молока. К тревожным мотивам относятся инфляционные процессы, заставляющие граждан значительную часть семейного бюджета тратить на еду и самые необходимые услуги — жилищно-коммунальные, транспортные, медицинские.