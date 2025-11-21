Деды сыграют в футбол на снегу в Карелии

В Карелии пойдет традиционный слет зимних волшебников. Десятки Дедов Морозов встретятся в Олонце, чтобы не только обсудить подготовку к Новому году, заявки на подарки и желания детей, но и показать свою богатырскую силу и умение забивать мячи. Зажгут Дедушки со Снегурочками и огни на новогодней елке.

23-й зимний фестиваль «Олонецкие игры Дедов Морозов» пройдет 28-29 ноября (0+). Распорядителем морозных игр является Морозец Паккайне, который, согласно легенде, родился в начале зимы в семье олонецкого купца.

В программе фестиваля – футбольный турнир и турнир по шахматам, выставка, ярмарка, заплывы моржей и много других сказочных забав.

В прошлом году на играх победил Дед Мороз из Дагестана.