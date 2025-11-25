Новый год скромно отпразднуют в Петрозаводске

Близится Новый год. Однако праздник в центре города пройдет без салюта. Об этом ТАСС рассказали в мэрии.

Массовых гуляний с концертом, дискотекой не проводили и в 2024 году. 31 декабря в центре карельской столицы была лишь дневная развлекательная программа.

Как именно будет организован праздник в этом году, в администрации города пока не рассказали.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что на украшение столицы Карелии к новогодним праздникам потратят почти семь миллионов рублей.