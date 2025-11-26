70-летнюю женщину хотели оставить в коридоре БСМП после операции

70-летнюю женщину собирались положить в коридоре после операции, так как в палатах не было свободных коек. Об отвратительном отношении к пациентам в республиканской больнице скорой помощи рассказала нашей редакции дочь пожилой пациентки.

25 ноября в больницу пенсионерку экстренно доставила скорая помощь из-за жалоб на сильную боль в животе и высокую температуру. Подозревали аппендицит, но диагноз не подтвердился. После обследований медики решили прооперировать женщину, чтобы разобраться в причине боли.

По словам дочери, в хирургии на первом этаже сказали, что мест нет. Пожилую женщину собирались оперировать ночью, а после операции оставить в коридоре. Такое отношение к пожилому пациенту крайне возмутило ее родных.

«Человеку 70 лет, год назад прошла тяжелую операцию, сейчас будет полостная операция, и ее держать после операции в холодном коридоре, где вдобавок еще и курят все!?»

- рассказала читательница «Петрозаводск говорит».

Родные пытались разрешить ситуацию, во время разговора трубку взял сотрудник больницы, назвавшийся хирургом. Мужчина уверял, что женщину будут лечить и ничего плохого в том, что она после операции полежит в коридоре, ведь ее не на улице положат. Впоследствии родные узнали, что с ними разговаривал не хирург, а медбрат.

По словам родных, пожилую женщину отправили в гинекологию, но и там ее не пустили в палату. Женщина с болью в животе дошла до третьего этажа в попытке найти себе место в палате. Со слов близких пациентки, медсестра сказала, что если она не хочет лежать в коридоре, то пусть оформляется в платную палату. Родные были готовы заплатить, но медсестра ответила, что и в платной нет мест. Тогда родственники сказали, что будут жаловаться в Минздрав и в СМИ, место в палате предоставили.

«В итоге каким-то чудом место в палате нашлось и маму отвели туда перед операцией, но скажите, к чему весь этот цирк был? Если место было, в чем проблема сразу предоставить его? Зачем устраивать нервотрепку? Зачем предлагать платную палату, а потом отказывать в ней? Почему сотрудники представляются теми, кем они не являются?» - рассказала дочь пациентки.

В республиканской больнице сообщили, что всех, кому нужна медицинская помощь – госпитализируют. Пациентов ежедневно поступает много, медперсонал «старается всех разместить в палатах в соответствии с санитарными нормами и правилами». Койки после выписанных пациентов обрабатывают, на это требуется время. В больнице попросили пациентов «с пониманием отнестись е возможным задержкам с размещением в палату». Что касается запаха табака, то медицинское учреждение обвинило пациентов в нарушении правил.

«Курение на территории больницы запрещено. Информация об этом размещена во всех доступных местах, но, к сожалению, сами же пациенты нарушают эти правила», - отреагировали в больнице.