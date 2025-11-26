Публикуем еще несколько работ конкурса «В Карелии — осень»

Пока все участники конкурса «В Карелии — осень» с волнением ожидают итогов, жители Карелии прислали нам еще несколько чудесных осенних фотографий.

Знакомьтесь:

Яна Кокина: «Яркая осень в городе Кемь, кленовый лес. На фото я и моя сестра».

Александра Самсонова: «Золотистый свет октябрьского закатного солнца... Осенней красоте радуются не только дети, но и взрослые. Фотопрогулка с близкими нам людьми дарит счастье и заряжает положительными эмоциями».

Марина Кузьмина: «Сентябрь выдался богатым на урожай красивых и ароматных яблочек. Дело за малым: энтузиазм и побольше ведер. На снимке моя сестра Катя».

Фотографии других ноябрьских участников смотрите здесь и здесь.

Итоги конкурса мы подведем 28 ноября. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победитель месяца получит приз — профессиональную фотосессию от фотографа Татьяны Лебедевой.



Прием работ на конкурс завершен. Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Подробности по тел. 53-13-13.