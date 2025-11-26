К газу подключили первый индивидуальный жилой дом в карельском селе

Сегодня, 26 ноября, в селе Кончезеро Кондопожского района к газу подключили первый индивидуальный жилой дом на улице Октябрьской. Об этом сообщили в республиканском Заксобрании.

Основой для газификации населённого пункта стал межпоселковый газопровод. Благодаря ему ранее на природный газ перевели 21 многоквартирный дом и запустили новую котельную. Затем стали развивать распределительную сеть.

Всего в Кончезере планируется построить более 17 км газовых сетей и подключить к голубому топливу ещё 346 домов.

