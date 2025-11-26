В ГАИ Петрозаводска назвали число грубых нарушений ПДД после рейда

Во вторник, 25 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели рейд и отстранили восемь водителей от управления автомобилем за грубые нарушения ПДД. Об этом сообщили в службе.

По данным источника, четыре человека сели за руль в состоянии опьянения, ещё четыре были без водительского удостоверения.

Остановленные автомобили дорожные полицейские переместили на специальную стоянку, а в отношении нарушителей составили административные материалы.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования можно лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет и получить штраф в 45 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет. За езду без прав предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

